Alcolumbre: 'quero concluir hoje análise dos vetos ao orçamento impositivo'

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), afirmou que vai tentar concluir ainda nesta quarta-feira, 4, a análise dos vetos do presidente Jair Bolsonaro ao projeto que amplia o orçamento impositivo.



Há acordo entre líderes para manter os vetos e, na próxima semana, votar os três novos projetos encaminhados pelo governo para regulamentar a execução orçamentária. Na terça, 3, após uma manifestação do presidente Jair Bolsonaro, a insatisfação de parlamentares aumentou e a conclusão da discussão ficou incerta.



"São os quatro que vou votar hoje", disse Alcolumbre, em relação aos quatro dispositivos vetados por Bolsonaro no projeto sobre a distribuição dos recursos de emendas. A sessão estava agendada para as 14 horas, mas a votação ainda não começou.