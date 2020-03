Bolsonaro usa ator fantasiado para falar sobre crescimento do PIB

(foto: Reprodução/Facebook)

O presidente Jair Bolsonaro usou, nesta quarta-feira, o ator Márvio Lúcio, fantasiado de presidente da República, para responder aos questionamentos da imprensa e, ainda, oferecer bananas aos repórteres, na portaria do Palácio da Alvorada.O expediente usado por Bolsonaro coincidiu com a divulgação, também hoje, do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) , que ficou aquém do esperado, e menor que os últimos três anos.Diante das perguntas dos jornalistas sobre o PIB, Bolsonaro repassava para o comediante: "Pergunta o que é PIB", para emendar: " Fala que é ( repercussão sobre o crescimento do PIB) com o Posto Ipiranga ( se referindo ao modo como ele proprio, jair Bolsonaro, chama o ministro da Economia, Paulo)". Mais de uma vez, Bolsonaro declarou que não entende nada de economia.