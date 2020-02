Ciro Gomes ataca Bolsonaro: 'Vou te enfrentar, presidente canalha'

(foto: Reprodução/Twitter) ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) afirmou nesta sexta-feira (28/2) que o presidente Jair Bolsonaro mente e ataca as instituições democráticas. Em vídeo publicado no Twitter, o atual vice-presidente do PDT prometeu que vai enfrentar Bolsonaro e quem tentar “atacar a Constituição brasileira”. afirmou nesta sexta-feira (28/2) que o presidentemente e ataca as instituições. Em vídeo publicado no Twitter, o atual vice-presidente doprometeu que vai enfrentare quem tentar “atacar a”.









No discurso, Ciro acusa Bolsonaro de “incitar a população brasileira contra as instituições democráticas”, referindo-se à notícia de que o presidente teria compartilhado vídeos conclamando seus apoiadores a fazer uma manifestação contra o Congresso no próximo dia 15.





"A escalada da violência nazi-fascista das milícias que chegaram a dar dois tiros no peito do meu irmão, o senador Cid Gomes, e por essa declaração que procura excitar a população brasileira contra as instituições democráticas, que de alguma forma, com todos os seus defeitos, volto a dizer, ainda são refúgio por onde as liberdades públicas podem, devem e serão defendidas...", continuou Ciro, antes de mandar o recado diretamente a Bolsonaro.





Vamos defender a constituição! pic.twitter.com/Y79ZAfM2EJ %u2014 Ciro Gomes (@cirogomes) February 28, 2020



“Atenção, senhorcanalha mor: as instituições brasileiras serão defendidas. Nem todo mundo tem compromisso com o ‘lulopetismo corrompido’. Eu sou limpo, tenho vida limpa, tenho coerência e vou te enfrentar, presidente canalha, sua família de canalhas e aqueles que, traindo a nação brasileira e seu juramento, vão atacar ou tentar atacar a constituição brasileira”, concluiu.