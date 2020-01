Justiça penhora veículo de Ciro Gomes para pagar indenização a Fernando Holiday

Assessoria de imprensa de Ciro Gomes disse que o ex-ministro vai recorrer da decisão (foto: Ramon Lisboa/EM/D. A. Press)

determinou nesta segunda-feira, 27, a penhora de um veículo do ex-ministro e ex-governador do(PDT), para o pagamento de uma indenização por danos morais deao vereador(DEM).No ano passado,chamou o parlamentar em duas ocasiões de "capitão-do-mato" e "traidor da negritude". "Ele é um capitãozinho-do-mato nazista. Um camarada que chega natem a obrigação que entender queda população é negra como ele. E o que ele faz? Quer acabar com o. É um traidor da negritude, um serviçal do branqueamento", afirmou o ex-ministro em entrevista à rádio Jovem Pan.A defesa detempara decidir se ele fica com o veículo ou o coloca em leilão. "A decisão reforça a gravidade da ofensa, que foi racista. Ele pensou que não ia dar em nada", disse o vereador à reportagem.Procurada, a assessoria de imprensa dedisse que o ex-ministro vai recorrer da decisão.