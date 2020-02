Reverenda Jane diz que Regina Duarte estaria levando 'esquerdistas' para o governo

(foto: Reprodução/Instagram) Regina Duarte, futura secretária especial da Cultura, a ex-secretária-adjunta da Secretaria Especial da Cultura, Janice Silva, conhecida como reverenda Jane, fez um pronunciamento nas redes sociais insinuando que a atriz estaria levando “a esquerda” para o órgão. Na live feita via Facebook, a pastora evangélica deu a entender que sua demissão ocorreu após Regina receber conselhos do ex-presidente da Fundação Nacional de Artes (Funarte) Humberto Braga. Após um desentendimento comconhecida como, fez um pronunciamento nas redes sociais insinuando que a atriz estaria levando “a esquerda” para o órgão. Na live feita via Facebook, a pastora evangélica deu a entender que sua demissão ocorreu após Regina receber conselhos do





SAIBA MAIS 14:49 - 27/02/2020 Regina Duarte apaga um dos posts de apoio à manifestação anti-Congresso Brasília para pedir ao ministro Osmar Terra (ex-Cidadania) para colocar o Humberto como secretário”, contou. “A Regina me disse que já tinha vindo apara pedir ao ministropara colocar ocomo secretário”, contou.





Humberto Braga já foi presidente e diretor de artes cênicas da Funarte. Ator e produtor, ele também é conhecido no meio teatral por seu trabalho dedicado ao teatro para a infância e juventude.





A pastora evangélica seguiu falando sobre o assunto. “Só que ela disse, ‘mas no dia que eu cheguei, o Alvim foi nomeado’, e falou que ‘agora ela seria secretária, era a vez do Humberto’. Ela tem carta branca do presidente Jair Bolsonaro, ela não vai entrar para a Cultura com limites”, concluiu.





De acordo com Jane, a exoneração foi decidida em uma reunião entre o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, Regina Duarte, Humberto e o atual secretário substituto, Odecir Luiz Prata da Costa. “O Odecir é o atual adjunto, que foi nomeado pelo Humberto. O Humberto pediu a Regina para que o Marcelo o nomeasse. Me falaram que nessa reunião estava também Odecir, que, se vocês não sabem, é alguém da esquerda que é o atual adjunto”, explicou.





Entenda

Regina convidou a então secretária de Diversidade Cultural, Janice Silva para ocupar o cargo de secretária-adjunta temporariamente. Duas semanas depois, a reverenda foi exonerada do cargo.





De acordo com nota emitida pela assessoria de imprensa da pasta, a decisão teria sido tomada pelo próprio ministro do Turismo.

*A estagiária está sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.

Ela ainda afirmou que depois que uma foto de Regina no refeitório da secretária com Humberto se espalhou via, apoiadores do governo passaram a desconfiar da atuação da atriz no governo. “Todo mundo me ligando, perguntando sobre o Humberto, querendo saber se ele seria o secretário adjunto. Parece que muitos ativistas da direita começaram a questionar isso. Fiquei totalmente perdida, fiquei no meio desse bombardeio”, avaliou.