Gleisi anuncia manifestações para enfrentar 'escalada autoritária' de Bolsonaro

Presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR) publicou em seu Twitter que serão promovidas manifestações "pela democracia e pelos direitos do povo" como forma de enfrentar o que classificou como "escalada autoritária do governo Bolsonaro".



Marcadas para os dias 8, 14 e 18 de março, os protestos contra o governo devem concorrer com a manifestação de 15 de março convocada por bolsonaristas para defender o governo e criticar o Congresso Nacional.



Segundo Gleisi, os protestos contra a atual administração "serão importantes para mostrar indignação.



A deputada ainda disse que está marcada para a próxima terça-feira, 3, uma reunião entre partidos de oposição, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Associação Brasileira de Imprensa (ABI), Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e "entidades dos movimentos sociais e líderes políticos de outros partidos que tenham compromisso com a democracia".



A reunião deve acontecer em Brasília.