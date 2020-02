Ministros fazem elogios a Paulo Guedes após rumores de desgaste com Bolsonaro

Os ministros Sergio Moro e Luiz Eduardo Ramos (foto: Wikipedia/Reprodução) ministros Sergio Moro, Justiça e Segurança Pública, e Luiz Eduardo Ramos, chefe da Secretaria de Governo da Presidência, publicaram mensagens de apoio a Paulo Guedes, ministro da Economia, nesta sexta-feira (21). Os, e, publicaram, nesta sexta-feira (21).

Os gestos acontecem na semana em que um possível desgaste na relação entre Guedes e o presidente Jair Bolsonaro foi especulado na imprensa.

Um privilégio estar junto ao Min Paulo Guedes na luta por um Brasil melhor !!

Tenho muita esperança nesse 2020, quando iremos aprovar as reformas tão importantes para o País !!! pic.twitter.com/AxsyzRJSSU %u2014 Ministro Luiz Ramos (@MinLuizRamos) February 21, 2020

Sergio Moro também utilizou sua conta oficial para dizer que "Min. Paulo Guedes é dos melhores quadros do serviço público brasileiro, senão o melhor".

Min. Paulo Guedes é dos melhores quadros do serviço público brasileiro, senão o melhor. Junto com o também excelente Min. Ramos, também sou soldado (ele general) em favor das reformas. https://t.co/MqnqHn4hTW %u2014 Sergio Moro (@SF_Moro) February 21, 2020

Esta semana o presidente Bolsonaro teria pedido a Guedes um crescimento de, no mínimo, 2% da atividade econômica deste ano, de acordo com matéria do Jornal F. de São Paulo.

Na última terça-feira, o presidente também defendeu o ministro da Economia "pequenos deslizes" e disse acreditar que ele ficará em seu governo até o final.