Sem Michelle, Bolsonaro vai para o Guarujá passar o carnaval com aliados e filhos

(foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

A "folia oficial" não terá a presença da primeira-dama. O presidenteembarcou na tarde desta sexta-feira, 21, para passar ono, no litoral de São Paulo. Mais uma vez, a mulher do presidente,, não embarcou junto e ficou em Brasília. Ela já havia ficado na capital federal no fim do ano, quando o marido foi passar o réveillon na Bahia.Apesar de não levar a mulher, Bolsonaro estará acompanhado da filha Laura, de 9 anos, do filho mais velho, o senador(sem partido-RJ), que também levará a mulher e as duas filhas.Também passarão o feriado com Bolsonaro na instalação militar do Forte dos Andradas, na praia do Manduba, o deputado federal(PSL-RJ), o Hélio Negão, e o ministro da Secretaria de Governo,. Ambos são amigos de longa data do presidente.Será a terceira vez que o presidente passará um feriado na base militar no litoral paulista desde que foi eleito. No ano passado, ele foi para esse mesmo local na Páscoa, em abril, e na Proclamação da República, em novembro.Antes da viagem, Bolsonaro cumprimentou apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, mas não quis falar com jornalistas.