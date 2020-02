Após disputas internas, Molon será novo líder do PSB na Câmara

O atual líder da oposição na Câmara, deputado Alessandro Molon (PSB-RJ), será o comandante de sua bancada partidária na Casa. O nome dele foi consolidado após o fim de conflitos internos. Molon disputava o posto com o deputado Danilo Cabral (PSB-PE).



Um acordo foi firmado nesta terça-feira, 18, para que Molon assuma a liderança do PSB neste ano e Cabral, em 2021. Com isso, Molon deve deixar a liderança da oposição e um novo nome deverá ser indicado pelo PDT.



"A decisão por consenso mostra a unidade de nossa bancada, e isso redobra as nossas forças para as lutas que temos pela frente", afirmou Molon, em nota.



A bancada do PSB tem atualmente 31 deputados na Câmara. No ano passado, o partido comandou a Comissão de Meio Ambiente da Casa, com o deputado Rodrigo Agostinho (PSB-SP), que assumiu nesta terça a coordenação da Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso Nacional.



Esquerda



Já a liderança da minoria na Câmara, atualmente nas mãos da deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), deve ficar com o PT, neste ano, e um dos nomes cotados para assumir o posto é do deputado José Guimarães (CE).