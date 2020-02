Reajuste da segurança deve ser votado hoje

O polêmico Projeto de lei 1.451/220, que prevê reajuste de 41,74% dos salários dos servidores da segurança pública, vai ser votado hoje no plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). A proposta do governador Romeu Zema (Novo) recompõe as perdas inflacionárias da categoria desde 2015. Os reajustes para policiais civis e militares, bombeiros e agentes penitenciários e socioeducativos serão feitos de forma escalonada, durante três anos, sendo o primeiro aumento de 13% em julho deste ano, 12% em setembro de 2021 e mais 12% setembro de 2022. O reajuste também vale para aposentados e pensionistas, que têm assegurado o direito de paridade com pessoal da ativa.





O aumento para a área da segurança fez com que outros servidores também cobrassem do governador Romeu Zema reajustes e recomposições salariais. Apesar disso, a cobrança não teve efeito e a emenda que estendia o reajuste para professores e agentes da saúde foi derrubada em comissão na última quinta-feira.





*Sob a supervisão do editor Renato Scapolatempore