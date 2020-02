Maia: Ataques de robôs nas redes têm sistema de financiamento que será descoberto

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), em entrevista ao canal MyNews, no YouTube, afirmou que os ataques pelas redes sociais "têm um sistema de financiamento por trás que será descoberto em algum momento". "Eu não tenho dúvida nenhuma disso", reforçou, na noite desta segunda-feira, 17.



Segundo Maia, "tem um grupo na internet - que eu não quero qualificá-los como extrema direita ou extrema esquerda que eu estarei elogiando eles, porque são pessoas que não são democráticas - que quer generalizar problemas que existem no Parlamento, no STF, no STJ e em qualquer área, desqualificando e diminuindo a importância desses Poderes". "Precisamos ter coragem para enfrentar", disse Maia.



Maia também comentou os ataques recentes promovidos contra a jornalista da Folha de S.Paulo Patrícia Campos Mello, após o depoente da CPMI das Fake News Hans River Rio do Nascimento - que tem vínculos com uma empresa de disparos em massa pela internet - afirmar que a repórter teria se insinuado sexualmente para obter informações sobre disparos em massa pelo WhatsApp.



"Espero que a própria CPMI não fique olhando para a eleição de 2018, se teve mais viralização do (Jair) Bolsonaro ou do Fernando Haddad. Eu faria uma estrutura de investigação para entender quem financia."