Governos de Minas Gerais e Espírito Santo anunciam plano estratégico conjunto

Plano, que conta com o apoio de Zema, tem foco em infraestrutura e logística, negócios de óleo e gás, desenvolvimento do Vale do Rio Doce e segurança jurídica em transações interestaduais (foto: Paulo Filgueiras/EM/D. A. Press)

Também por isso, no evento de lançamento do projeto, realizado na manhã desta segunda-feira, na sede da Fiemg, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, o governador de Minas, Romeu Zema (Novo), e do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), estiveram presentes. Outros agentes políticos, como secretários e deputados mineiros e capixabas, também marcaram presença.

“Estamos aqui fazendo o que sabemos, sem depender de alguém em Brasília que defina nosso futuro. E quero um estado, sei que o Espírito Santo caminha para isso, que não criminalize a atividade produtiva. Talvez nas últimas duas décadas isso era visto como tolerável, talvez tenhamos que mudar esse conceito. Não precisa ser tratado a pão de ló, mas não precisa levar chicotadas”, disse Zema, durante discurso.

Governador capixaba, Casagrande também elogiou o projeto. "Cada vez mais, teremos que ter estados protagonistas da política e na ação administrativa. É diferente do que era, mudou a comunicação, as relações, de os estados estarem dependentes do Governo Federal. Ainda temos centralidade de decisão nas mãos do governo, ele quem decide ainda ferrovias, BRs, mas cada vez mais terá que assumir compromisso. Ações como essa, que na verdade é um lançamento, é o primeiro passo de um lançamento importante. Temos uma pauta, e pela primeira vez dois estados trabalham profissionalmente em um plano estratégico”.

Presidente da FIEMG, Flávio Roscoe destacou que grande parte do investimento total, em torno de R$ 56,5 bilhões, não é público. “Boa parte desse investimento, inclusive, é privado. Pedimos celeridade nas concessões, não se trata de investimento público. Uma pequena parcela do que falamos aqui é investimento público, mas não é nada que vai pressionar os cofres públicos. É apenas a melhoria da ambiência econômica e a agilidade do poder público em realizar as concessões e priorizar elas”.

Veja, abaixo, os impactos econômicos e sociais por ano esperados para Espírito Santo e Minas Gerais com a viabilização do plano:

Investimento total: R$ 56,5 bilhões

Minas Gerais

Faturamento: R$ 60,3 bilhões

Renda: R$ 12,2 bilhões

Postos de trabalho: 47,1 mil

Impostos: 2,5 bilhões

Espírito Santo

Faturamento: R$ 16,8 bilhões

Renda: R$ 3,2 bilhões

Postos de trabalho: 11,5 mil

Impostos: R$ 675 milhões

Um plano de desenvolvimento econômico e industrial integrado defoi lançado na manhã desta segunda-feira. O projeto, que começou a ser desenvolvido empela) e pela), conta com o apoio dos dois governos estaduais. Ainda não há uma data prevista para a conclusão de todo o plano, mas a expectativa do faturamento dos dois estados somados é dedurante os anos de execução dos investimentos.