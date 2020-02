Voz que liberou entrada de acusado em condomínio não é de porteiro que citou Bolsonaro

Ronie Lessa e Élcio Queiroz são acusados de participar do assassinato da vereadora Marielle Franco, morta em 14 de março de 2018 (foto: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM)

A voz que autorizou a entrada do ex-PM Élcio de Queiroz no condomínio Vivendas da Barra, no Rio de Janeiro, horas antes do assassinato de Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes, não é do porteiro que citou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na investigação, mas de outro funcionário. A conclusão consta em laudo da Polícia Civil obtido pelo jornal O Globo. que autorizou a entrada do ex-PMno, no Rio de Janeiro, horas antes do assassinato dee do motorista, não é do porteiro que citou o presidente(sem partido) na investigação, mas de outro funcionário. A conclusão consta emdaobtido pelo jornal O Globo.





Um dos porteiros do condomínio chegou a dizer, em depoimento prestado no ano passado, que a entrada de Élcio havia sido permitida pelo então deputado federal Bolsonaro. O político, no entanto, estava em Brasília naquele dia.







Portaria do Condomínio Vivendas da Barra, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (foto: GOOGLE MAPS/DIVULGAÇÃO)



De acordo com O Globo, quatro porteiros estavam de plantão no dia da gravação - incluindo aquele que citou o presidente. As vozes dos quatro funcionários foram comparadas com o áudio analisado pela perícia do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE).



Exames acústicos e biométricos constataram, em primeiro lugar, que o porteiro que atendeu Élcio não foi o mesmo que mencionou o presidente. Outra conclusão é de que o morador que liberou a visita foi Ronie Lessa. De acordo com O Globo, quatro porteiros estavam de plantão no dia da gravação - incluindo aquele que citou o presidente. As vozes dos quatro funcionários foram comparadas com o áudio analisado pela perícia do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE).





"A gravação possui características convergentes com a fala padrão coletada pelo porteiro Z, mais do que qualquer dos outros porteiros analisados", descrevem os peritos no laudo, embora reconheçam "limitações na quantidade de material examinado".





O Ministério Público do Rio de Janeiro já havia levantado a tese de que o aval para a entrada de Élcio no Vivendas da Barra partiu de Lessa. O porteiro que mencionou Bolsonaro inclusive recuou e disse ter lançado errado a entrada do ex-PM no condominío.





O laudo da Polícia Civil reforça o argumento de que o porteiro agiu a mando de terceiros.