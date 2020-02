Bolsonaro diz que em breve será enviada proposta da reforma administrativa

(foto: A afirmação foi feita ao fim da live transmitida por ele na tarde desta quinta-feira (6/2))

O presidente Jair Bolsonaro disse que ele e o ministro da economia, Paulo Guedes, vão enviar ao Congresso, em breve, a reforma administrativa. A afirmação foi feita ao fim da live transmitida por ele hoje à tarde, com duração de mais de uma hora, em que assistiu e comentou o pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, feito depois do encerramento do processo de impeachment que absolveu o americano.

Na mensagem que enviou ao legislativo na retomada do recesso parlamentar, o presidente não incluiu a reforma administrativa entre a lista de projetos prioritários que citou. Como o projeto é polêmico, e envolve mudanças no funcionalismo público federal em ano de eleição, uma das estratégias em estudo pela equipe econômico é enviar este ano ao parlamento apenas um projeto de lei para criar três categorias de servidores: os de carreira de Estado, com estabilidade, os servidores contratados por tempo indeterminados e os temporários. Parlamentares, no entanto, entre eles o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, têm cobrado que o projeto não seja fatiado, mas discutido como um todo no Congresso, para garantir a transparência.