Cúpula do MBL migra para Patriota, e Arthur do Val vai disputar Prefeitura de SP

(foto: Agência Alesp)

Um dos principais líderes do), o deputado estadual, mais conhecido como, filiou-se aoe será candidato àpela sigla. Além dele, o vereadortambém vai para o partido, mas só quando abrir a janela partidária, em abril. Ambos foram eleitos peloCoordenador nacional dotambém entrou na legenda e assumiu o comando do diretório paulistano do. Um dos grupos que liderou o movimento pelo impeachment da presidente(PT), opassou a ser ema grande aposta do partido que por pouco não abrigouAo, o presidente nacional do, disse quepode ser a aposta da direita na capital. "A direita precisa se unir, nossa briga é com a extrema esquerda", afirmou. Há, porém, um ponto de divergência entre oe a cúpula nacional do, que elegeuem"Nossos deputados defendem o. O remédio é o", disse. Já, do, foi em outra direção. "Não vamos defender ou atacar. Vamos defender a cidade de, que precisa de um prefeito inovador para se tornar a cidade que sempre mereceu ser".O ponto decisivo na escolha dopelofoi o fato do partido ter uma bancada que permitirá aparticipar dos debates televisivos.Também líder do, o deputado federaloptou por permanecer no