Toffoli em mensagem do Judiciário ao Legislativo: 'democracia está consolidada'

Em pronunciamento durante a sessão de abertura dos trabalhos do Congresso Nacional, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, reafirmou que "a Constituição e a democracia do Brasil estão consolidadas na medida em que todos os espectros ideológicos já subiram à cadeira de presidente da República". Para Toffoli, isso demonstra a "vitaliciedade" da democracia brasileira.



Ainda segundo o ministro, em discurso no plenário da Câmara, cabe ao Judiciário "não ter desejos". "Por isso que ele não é eleito. Por isso que ele tem outro tipo de formação", afirmou. O ministro voltou a afirmar que o "Legislativo cuida do futuro, o Executivo, do presente, e o Judiciário, de conflitos que resultaram do passado".



Toffoli afirmou também que a "Reforma da Previdência representou um momento de simbolismo dos mais fortes deste Congresso Nacional" e equiparou o momento à proclamação da Constituição de 1988.