Moro se reúne com Marcelo Bretas e Maurício Valeixo no Rio

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, passou cerca de duas horas reunido com o juiz Marcelo Bretas, relator da Lava-Jato no Rio. A assessoria do ministro divulgou duas fotos em que eles aparecem acompanhados do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, na 7ª Vara Federal Criminal do Rio.





Não foi divulgado o tema da conversa; apenas que se tratava de uma "visita institucional". Depois do almoço, Moro ainda fará uma visita à superintendência da PF no Rio, mas como nas outras agendas que cumpriu nesta terça-feira, 28, na capital fluminense, não deverá falar com a imprensa.