Regina Duarte já agradece o apoio

Regina reagiu a elogio feito pela colega de profissão Maitê Proença que a considera a melhor escolha para a Secretaria de Cultura



A atriz Regina Duarte usou sua conta no Instagram para agradecer, na manhã de ontem a manifestação de apoio dada por Maitê Proença. Em uma entrevista, Maitê afirmou que a colega é a melhor escolha para o comando da pasta da Cultura do governo de Jair Bolsonaro. “Regina não é perversa, nem cínica nem nazista. Dentro do cenário que vivemos, ela é a melhor das possibilidades”, declarou Maitê.

Regina compartilhou com seus seguidores da rede social uma foto que reproduz o agradecimento feito diretamente a Maitê. “Que alegria mais uma vez ter você comigo, do meu lado, colega querida que tanto admiro. Vamos juntas! Precisamos lutar pela pacificação e pela união de nossa classe”.

Na última semana, Regina foi a Brasília para conversar com o presidente Jair Bolsonaro e participar de reuniões na Secretaria Especial da Cultura. Entretanto, a atriz afirmou estar em fase de “noivado com o governo”, que espera que ela aceite o convite quando o presidente voltar da Índia. Uma comitiva do governo embarcou para o país asiático na manhã da última quinta-feira.

Em Brasília, Regina disse que a questão é “complicada”. O convite à atriz ainda gerou discussões sobre a recriação do Ministério da Cultura, mas ela evitou comentar sobre eventual mudança no status da Secretaria de Cultura, que hoje está sob o guarda-chuva do Ministério do Turismo.

A proposta para ela assumir a pasta surgiu após a divulgação de um vídeo com referências ao nazismo ter levado à queda do diretor e dramaturgo Roberto Alvim. Tida como uma das mais famosas apoiadoras de Bolsonaro, Regina já havia se encontrado com o presidente durante a campanha eleitoral de 2018. Caso aceite o convite, a atriz, contratada da TV Globo desde 1969, terá de abrir mão de um salário de R$ 200 mil.





O 'sim' O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmouna sexta-feira que não acredita que haja resistência para que a atriz global Regina Duarte assuma como ministra da Cultura. A atriz está propensa a dizer o “Sim” oficial ao convite do chefe do Executivo e assumir a Secretaria Especial de Cultura. No entanto, segundo Bolsonaro, caso haja apoio popular, há a possibilidade de a “eterna namoradinha do Brasil” ser a terceira ministra do governo. O discurso foi feito durante entrevista ao Jornal da Band. Ele afirmou que quando houver a formalização da autonomia do Banco Central, poderá aventar se transforma a Secretaria da Cultura, de fato, em um ministério.

“Não tem quem não saiba quem é Regina Duarte. Tivemos um problema com o secretário, foi demitido no mesmo dia que apareceu o problema e apareceu a oportunidade de conversamos com a Regina Duarte. Nossa conversa está muito bem. Na brincadeira, estamos namorando, estamos noivos e devemos agora, na minha volta na quarta, quinta ou sexta, nomeá-la à frente da Secretaria da Cultura. Confio no seu trabalho. Abri o jogo com ela”, disse o presidente.

Bolsonaro afirmou ainda que tratou Regina Duarte “como se fosse um ministro, uma ministra. Ela até falou: 'Dá para ser um ministério?'. Poxa, a nossa política é não criar novos ministérios. Nós vamos perder um ministério agora que é o do Banco Central que vai se tornar independente. Então, quem sabe, nessa oportunidade possa conversar sobre isso desde que ache apoio por parte da sociedade. Acho que ninguém estaria contra essa possibilidade de ver a 'namoradinha do Brasil' como a terceira ministra mulher do nosso governo.”