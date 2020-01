'Evento para tentar fazer do mundo um lugar mais justo', diz Huck sobre Davos

Luciano Huck está cotado para ser candidato nas eleições presidenciais de 2022 (foto: Reprodução / TV Globo)

O apresentador, cotado para disputar anas eleições de, gravou na manhã desta quarta-feira, 22, um vídeo para explicar o que acontece em, na Suíça, durante os ciclos de palestras do. Ele está no evento pelo segundo ano consecutivo, para participar de duas meses, uma sobre crescimento sustentável e outra sobre"É um daqueles eventos para tentar fazer o mundo um lugar mais igualitário, mais justo, e pra repensar um pouco os fundamentos doetc.", diz Huck, antes de apresentar o trecho de um vídeo retirado do próprio site do evento e reeditado por sua equipe. "Como estou numa fase da vida que quero aprender, onde fazer pergunta é mais legal do que saber resposta, eu estou aqui", completa.No clipe divulgado pelo, ele traduz o conteúdo institucional produzido pelo evento, no qual uma narradora responde perguntas enviadas pelo público sobre o evento. "Então Davos é uma seita secreta para definir os rumos do mundo? Não. Senão não daria pra postar na internet também", comenta.Além do apresentador, otambém está representado pelo ministro da Economia,, e pelo governador de São Paulo,). Apesar de ter inicialmente confirmado sua presença, o presidentecancelou a viagem àno último dia 8.