Lula fará primeira visita a Minas Gerais após ser solto

Passagem por Minas entre quinta e sábado será a primeira de Lula desde que foi solto pela Justiça (foto: Tiago Caldas/Fotoarena/Estadão Conteúdo) República entre 2003 e 2010, Luiz Inácio Lula da Silva visitará Minas Gerais pela primeira vez depois de ser solto pela Justiça, em novembro de 2019. Lula chega nesta quinta-feira ao estado mineiro para eventos abertos ao público em Sarzedo e Betim, cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele também realizará duas reuniões em BH. Presidente daentrevisitarápela primeira vez depois de ser solto pela, emchega nesta quinta-feira ao estado mineiro para eventos abertos ao público em, cidades da. Ele também realizará duas reuniões em

Já a partir das 16h de sexta-feira, em Betim, Lula participará de um seminário sobre o rompimento da barragem da mineradora Vale, em Brumadinho, na Região Metropolitana de BH. A tragédia aconteceu em 25 de janeiro de 2019 e vitimou 270 pessoas (259 mortas e 11 desaparecidas).

Antes de retornar a São Bernardo do Campo, na Região Metropolitana de São Paulo, onde realiza articulações políticas no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Lula participará ainda de um encontro fechado com intelectuais e professores de Minas Gerais, no sábado de manhã, na capital mineira. A volta para a casa está prevista para a tarde deste dia.

Tempo na cadeia

Como resultado das investigações da Operação Lava-Jato, Lula ficou preso na cela especial da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná, por um ano e sete meses. Ele cumpriu pena por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do caso triplex, julgado pelo ex-juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça e Segurança Pública.

A soltura de Lula foi possível depois de o Supremo Tribunal Federal (STF) declarar, um dia antes, que é inconstitucional a prisão após condenação em segunda instância, caso do ex-presidente. Ele é réu em outras ações penais, como no caso do sítio de Atibaia, no interior paulista, no qual foi condenado em primeira instância a 17 anos, um mês e dez dias de reclusão por por corrupção e lavagem de dinheiro.