(foto: Reprodução/Twitter Aliança pelo Brasil)

O perfil do, partido que o presidentetenta criar, manipulou digitalmente uma imagem para comemorar a marca deno. Na foto, metade das cerca deque aparecem lado a lado, com as mãos levantadas, foi duplicada.

"Já somos", diz a frase que acompanha a imagem. Na legenda, o perfil oficial dotambém fez um agradecimento aos apoiadores.

O Aliança faz um esforço este mês para conseguir as quase 500 mil assinaturas exigidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e viabilizar o registro da sigla.