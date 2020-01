Governo de MG anuncia depósito de mais uma parcela do 13º

Cida Administrativa do governo de Minas (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG)

Nióbio

divulgou nota informando que depositou, nesta terça-feira, parcela dopara servidores com direito a receber entre R$ 2 mil e R$ 2,5 mil líquidos. Com a medida, conforme o governo mineiro, 75% do funcionalismo teve quitado o abono natalino de forma integral ou parcial.A nota informa ainda que também foi depositado hoje o dinheiro referente à primeira parcela dos servidores da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF) e à segunda parcela da área de“É uma prioridade para o Governo de Minas quitar o benefício de todos osestaduais. Estamos empenhados em buscar soluções e já conseguimos garantir o 13° de grande parte do funcionalismo”, disse o secretário de Planejamento e Gestão, Otto Levy.Com os valores pagos, 70% dos servidores da Educação e 50% da Saúde, por exemplo, já tiveram acesso ao recurso de forma integral.Em dezembro do ano passado, o Governo do Estado havia efetuado o pagamento do 13º de. Atendendo a um critério social, foi priorizada a quitação do benefício àqueles que tinham direito a receber até R$ 2 mil líquidos.Para concluir o pagamento dos servidores ainda não contemplados, o governo conta com a realização da operação financeira de antecipação dos recebíveis do nióbio. A medida depende aprovação dado Estado de Minas Gerais.