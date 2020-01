Atriz Regina Duarte é convidada para assumir Secretaria da Cultura

(foto: Divulgação/Governo do Estado de São Paulo)

foi convidada pelo presidente Jair Bolsonaro a assumir a chefia da, vaga que era ocupada até esta sexta-feira (17) por Roberto Alvim.Ela vai decidir se assumirá o cargo até sábado (18). A informação é da colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.Conhecida por defender posições políticas de direita, Regina Duarte apoiou publicametne aem 2018. Nos últimos anos, ela se engajou em defesa de pautas conservadoras e entrou em discussões com artistas que defendem partidos de esquerda.No final do ano passado, a atriz usou suas redes sociais para criticar o então. "Quem me conhece sabe que, seu eu pudesse opinar, teria sugerido outro perfil. Alguém com mais experiência em gestão pública e mais agregadora da classe artística", disse ela.Em 2002, a participação de Regina Duarte em uma propaganda do candidato José Serra (PSDB) teve grande repercussão. Ela afirmou que tinha medo que o PT e o ex-presidente Lula chegassem ao poder e mencionava um suposto retrocesso econômico para o país.Em 2019, em entrevista ao programa Conversa com Bial, da Rede Globo, a atriz criticou o. “Em 2002 fui chamada de terrorista e hoje sou chamada de fascista, olha que intolerância”, disse Duarte. No ano passado, ela já havia sido chamada para participar do governo, mas não aceitou.