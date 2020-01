Maia, Olavo e Alcolumbre condenam fala de secretário de Cultura

O presidente da Câmara dos Deputados,(DEM-RJ), usou ona manhã desta sexta-feira para pedir odo secretário especial da Cultura do governo federal,. "O secretário da Cultura passou de todos os limites. É inaceitável. O governo brasileiro deveria afastá-lo urgente do cargo", escreveu Maia na rede social.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), também manifestou repúdio às declarações do secretário. "Como primeiro presidente judeu do Congresso Nacional, manifesto veementemente meu total repúdio a essa atitude e peço seu afastamento imediato do cargo", afirmou Alcolumbre em nota.

O escritor Olavo de Carvalho, apontado como guru do governo Jair Bolsonaro, disse que Alvim "não está muito bem". "É cedo para julgar, mas o Roberto Alvim talvez não esteja muito bem da cabeça. Veremos", escreveu Carvalho em uma publicação no Facebook.

O vídeo do secretário gerou uma onda de críticas e levou o nome de Goebbels a ser um dos mais citados no. Às 10h, "Goebbels" aparecia em terceiro lugar dos assuntos mais comentados, "Roberto Alvim" em quinto, "Nazista" em oitavo, "Cultura" em nono e "Wagner" em décimo. As ocorrências ficavam abaixo de "Enem" e "BlackSwan", trilha musical de grupo sul-coreano.