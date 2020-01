Governo anuncia data para pagar 13° a servidores que recebem até R$ 2,5 mil

Ainda há funcionários sem data estabelecida para receber o 13º salário de 2019 (foto: Paulo Filgueiras/EM/D. A. Press) Governo do Estado de Minas Gerais anunciou que pagará na próxima terça-feira o 13º salário de 2019 dos servidores que recebem até R$ 2,5 mil líquidos. Até o momento, somente os funcionários que ganham até R$ 2 mil líquidos tinham recebido o benefício natalino, representando um total de 61,5% de beneficiados. anunciou que pagará na próxima terça-feira odedos servidores que recebem até. Até o momento, somente os funcionários que ganham atétinham recebido o benefício natalino, representando um total dede beneficiados.

Há uma exceção no pagamento do 13º. Servidores da Secretaria de Fazenda, recebem um valor superior aos R$ 2,5 mil líquidos, tiveram a situação definida. Eles terão o benefício dividido em três parcelas, com a primeira sendo paga na próxima terça.

A equipe do governador Romeu Zema (Novo) acredita que uma operação da venda de créditos do nióbio, que são da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemig), empresa estatal, pode normalizar a situação do gasto com pessoal por até seis meses.

A expectativa do governo é de uma arrecadação de R$ 5 bilhões com a operação do nióbio. A venda será realizada na B3, antiga Bolsa de Valores de São Paulo. A negociação tem condições de acontecer desde 4 de dezembro de 2019.





Nesta quinta-feira, foi agendada uma reunião da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) com alguns sindicatos para tratar justamente do 13º atrasado. O encontro será realizado na próxima quinta-feira.