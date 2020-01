Moro diz que é positiva decisão de Toffoli de suspender juiz de garantias por 6 meses

O ministro se manifestou pelo Twitter e reafirmou sua posição contrária à instauração do juiz de garantias (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil )

, Sérgio Moro, elogiou nesta quarta-feira, 15, decisões do presidente doDias Toffoli, com relação ao pacote anticrime. Toffoli decidiu suspender por seis meses a implementação do juiz de garantias, entre outras medidas, todas classificadas comoO ex-juiz da Lava Jato também criticou a Câmara dos Deputados, que alterou a. O ministro se manifestou pelo Twitter e reafirmou sua posição contrária à instauração do juiz de garantias."Embora eu seja contra o juiz de garantias, é positiva a decisão do ministro Dias Toffoli de suspender, por seis meses, a sua implementação. Haverá mais tempo para discutir o ialguns equívocos da Câmara", escreveu Moro.Para o ministro e ex-juiz da Lava Jato, o entendimento de Toffoli de que o juiz de garantias não caberia em alguns tipos de processos - Moro mencionou processos "de competência originária dos Tribunais, Júri, Eleitoral e violência doméstica" -Na série de tuítes,de suspender a criação de um novo parágrafo no artigo 157 do Código de Processo Penal (CPP) que impedia o juiz que declarava inadmissível uma prova de um processo de proferir sentença ou acórdão, o que obrigava o envio do caso a um juiz substituto. Para Moro, a aplicação do novo trecho era. "Não tem como afastar do julgamento o juiz que fez toda a instrução, que conhece o caso, só porque teve contato com alguma prova ilícita e que excluiu do feito", argumentou o ministro da Justiça.Tanto o novo parágrafo do artigo 157 do CPP quanto a figura do juiz de garantias foram sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em 24 de dezembro de 2019.