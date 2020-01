Estados Unidos sinalizam que vão apoiar entrada do Brasil na OCDE

O apoio formal dos EUA para a entrada do Brasil na OCDE é considerado crucial (foto: Reprodução/Twitter) Estados Unidos sinalizaram, na noite desta terça-feira (14), que vão apoiar a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os, na noite desta terça-feira (14), que vão apoiar a entrada dona Organização para a

De acordo com nota divulgada pela embaixada americana em Brasília, 'Os Estados Unidos querem que o Brasil seja o próximo país a iniciar o processo de acessão à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)'.

A informação sobre o apoio foi divulgada pelo site do jornal 'Folha de S.Paulo' e confirmada pela GloboNews.

O apoio formal dos EUA para a entrada do Brasil na OCDE é considerado crucial, mas veio com uma contrapartida. Em troca, o governo brasileiro concordou em "começar a renunciar" ao tratamento diferenciado dado pela Organização Mundial do Comércio (OMC) aos países em desenvolvimento. Para os EUA, isso ajudaria a abrir caminho para a reforma que o país propõe nas regras globais de trocas comerciais.

Após a reunião privada com Bolsonaro, o presidente americano confirmou o posicionamento à imprensa nos jardins da Casa Branca. "Nós vamos apoiar. Vamos ter uma boa relação em diferentes formas. Isso é algo que vamos fazer em honra ao presidente (Bolsonaro) e ao Brasil", disse Trump em março de 2019.

Com informações de Estadão Conteúdo