Bolsonaro admite estar indeciso sobre subsídio a contas de luz das igrejas

(foto: Sérgio Lima/AFP)

O presidentenão confirmou se o governo vai, de fato, subsidiar asdee demais templos religiosos. A ideia é estudada pelo Ministério de Minas e Energia, que delegou ao Ministério da Economia a avaliação dos impactos fiscais da concessão de receitas para o barateamento dos boletos de energia elétrica.As respostas foram dadas na saída do, nesta terça-feira (14). Questionado se vai assinar opara a concessão do subsídio, Bolsonaro foi evasivo. “Eu decido aos 48 do segundo tempo, ou aos 54. Lembram que o Palmeiras ganhou um jogo aos 54 do segundo tempo? Eu decido na hora certa”, sentenciou.