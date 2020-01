Bolsonaro sobre Democracia em vertigem: 'para quem gosta do que o urubu come, é um bom filme'

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Depois de oter classificado o documentáriode “melhor filme de ficção e fantasia” pelo Twitter, foi a vez de o presidenteclassificar a obra cinematográfica de forma semelhante. Na saída do Palácio da Alvorada, nesta terça-feira (14/1), ele chamou a película, que mostra o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, de “ficção” e “porcaria”.A produção cinematográfica, da diretora brasileira, foi indicado à premiação de melhor documentário no Oscar 2020. Pelas redes sociais, ela comemorou o sucesso. “Estamos absolutamente emocionados e extasiados por nossos colegas terem reconhecido a urgência deste filme, e honrados por estarmos na companhia de documentários tão importantes”, destacou.O presidente da República, contudo,do filme. “Ah, não, pera. Ficção… para quem gosta do que o urubu come, é um bom filme”, ironizou. Questionado pela imprensa se assistiu o documentário, Bolsonaro negou. “Eu vou perder tempo com uma porcaria dessas?”, retrucou.