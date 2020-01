Governo avalia impacto de eventual subsídio a templos religiosos, diz secretário

Waldery Rodrigues admite que novos subsídios poderão ser criados (foto: Maros Oliveira/ Agência Senado)

de Fazenda do Ministério da Economia,, admitiu nesta terça-feira, 14, que, apesar da diretriz geral de redução de, novos subsídios poderão ser criados, se forem considerados meritórios pelo governo. "Governar é definir quais prioridades serão dadas. Para a criação de um novo gasto tributário, sempre é preciso haver compensação", respondeu.Waldery evitou comentar sobre a proposta depara o consumo depor templos religiosos - uma ideia do presidente. "O Ministério de Minas e Energia pode falar sobre o tema. (O impacto) ainda está em análise", completou.O secretário enfatizou que o governo tem como política a redução dos benefícios tributários, financeiros e creditícios. "A diretriz é de redução dos benefícios tributários para 2% do PIB em prazo de 10 anos", lembrou.