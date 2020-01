Bolsonaro vai à Praia Grande para almoço em Fortaleza de Itaipu

O presidente Jair Bolsonaro deixou o Forte dos Andradas, em Guarujá, por volta das 9h neste sábado, 10, e seguiu em comitiva à Fortaleza de Itaipu, em Praia Grande.

Segundo a assessoria de imprensa da presidência, Bolsonaro cumpre agenda privada. Ele deve almoçar em Praia Grande e retornar ao Guarujá no início da tarde.



Desde que chegou ao litoral na quinta-feira para um período de recesso acompanhando da filha, esta é apenas a segunda saída do presidente. Na sexta-feira ele participou da inauguração do Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia de Santos.



Em sua terceira passagem por Guarujá para um período de descanso, Bolsonaro tem feito pouco contato com os populares, que aguardam para vê-lo. Além disso, a segurança em torno do Forte dos Andradas foi reforçado e o acesso limitado.



Sem agenda oficial para o final de semana, o chefe do executivo Federal deve ficar no litoral de São Paulo até a próxima terça-feira.