Em ano eleitoral, Câmara de Montes Claros contabiliza substitutos

(foto: Câmara Municpal de Montes Claros/Divulgação)

Foi empossada na, no Norte de Minas, nesta segunda-feira, a suplente de(PDT). Ela tomou posse devido ao afastamento doo Oliveira Lêga (Cidadania), que perdeu o mandato após ser condenado emCom ade Oliveira Lêga, a mesa diretora da Câmara deu posse em definitivo ao vereador Junior Martins (Cidadania). Na eleição de 2016, Martins recebeu 1.730 votos e ficou na primeira suplência da coligação Cidadania(antigo PPS) e o PDT. Naquele mesmo pleito, Marly Alves (que era vereadora) ficou na segunda suplência, com 1.455 votos.Junior Martins foi o terceiro suplente da atual legislatura a ganhar vaga em definitivo na Câmara Municipal de Montes Claros devido ao afastamento do. Dos 23 vereadores eleitos em 2016 na cidade, dois perderam o mandato por decisão da Justiça e outro vereador renunciou ao cargo.Em julho de 2018 tomou posse no Legislativo Municipal de Montes Claros Sérgio Pereira (PSDC), que recebeu 1.336 votos. Ele assumiu a vaga deixada pelo ex-vereador José Valdinei Gonçalves Siqueira, o Leão (PSDC). Ele foi cassado devido a denúncia de(distribuição de leite do Programa “Leite pela Vida” na campanha de 2016, quando teve 1.854 votos.Em 28 de junho de 2019,foi empossado o vereador Fábio Neves, na vaga do ex-vereador Claudio Prates (PTB), o mais votado na eleição de vereador na cidade em 2016 (3.191 votos), mas queao mandato no primeiro semestre do ano passado.Em 2016, Fabio Neves foi candidato pelo PSB e ficou na primeira suplência da coligação PSB/PTB, com 2.551 votos. Em 2018, ele foi candidato a deputado estadual pelo PROS. Depois retornou ao PSB e assumiu o cargo na, diante da renúncia do ex-vereador Cláudio Prates (PTB), após decisão judicial.Neves diz que "atualmente" está filiado ao PSB. Mas a direção do partido em Minas alega que não o reconhece como integrante da sigla. O presidente do, Renê Vilela, disse que Fabio Neves "não representa o partido" , que entrou com ação na Justiça para "reaver o mandato" na Câmara de Montes Claros para o médico João Paulo Bispo, segundo suplente da coligação PTB/PSB em 2016.Com as mudanças na composição da Câmara, acabaram assumindo vagas na casa três vereadores dapassada que apoiavam a gestão do então prefeito Ruy Muniz e ficaram como suplentes na eleição de 2016: Sérgio Pereira, Fábio Neves e Marly Alves.