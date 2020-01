Bolsonaro diz que livros didáticos têm 'muita coisa escrita'

Presidente ainda repetiu críticas à educação brasileira e ao educador Paulo Freire (foto: Antônio Cruz/Agência Brasil )

O presidentedisse nesta sexta-feira, 3, que a partir deos livros didáticos distribuídos às escolas terão a bandeira dona capa, hino nacional e um estilo mais "suave", pois, para ele, há "muita coisa escrita" nas publicações atuais."Os livros hoje em dia, como regra, é um montão, um amontoado... Muita coisa escrita, tem que suavizar aquilo", afirmoupela manhã em frente aoO presidente ainda repetiu críticas à educação brasileira e ao educador, tido como um dos principais pensadores da história da pedagogia mundial. "Tenho de buscar meios para tirardo desemprego no. Diminuir a pobreza. Consertar esse sistema educacional lixo que está aí, baseado em", disse o presidente, sendo aplaudido por seus apoiadores.afirmou defender "ensino que vá ser útil" e sem "essa historinha de ideologia de gênero"."Os idiotas achando que vão definir o sexo (da criança) até os. Tem livros que vamos ser obrigados a distribuir esse ano ainda, levando-se em conta a sua feitura em anos anteriores. Tem que seguir a lei. Em, todos os livros serão nossos. Feitos por nós. Os pais vão vibrar. Vai estar lá a bandeira dona capa, vai ter lá o hino nacional", declarou.Ao criticar o resultado dona prova do),disse que os alunos não sabem realizar cálculo simples, como "regra de três". Ele também declarou que a esquerda "plantou" militância nas escolas e que o, no, tem meninos de saia e o"lá dentro"."O que a esquerda plantou na educação? Plantou militância. Tanto é que o pessoal vota noe no. Chegou ao cúmulo de acabar com uma escola como o, no. Acabaram com o. Menino de saia,lá dentro. E outras coisas mais que não quero falar aqui", disse.