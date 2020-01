Teólogo Leonardo Boff e ministro Ernesto Araújo discutem por dois dias no Twitter

Boff e Araújo continuaram troca de farpas pelo Twitter (foto: Wilson Dias/ABr; Mandel Ngan/AFP) discussão pelo Twitter entre Leonardo Boff e o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, iniciada na quarta-feira (1º/1), prosseguiu nesta quinta-feira (2/1), com a postagem de uma foto dedicada pelo filósofo ao integrante do governo Bolsonaro. Uma, Ernesto Araújo, iniciada na quarta-feira (1º/1), prosseguiu nesta quinta-feira (2/1), com a postagem de uma foto dedicada pelodo governo

@LeonardoBoff Esta foto que o Papa me mandou desde Roma,vai para o arquivo do ministro @ernestofaraujo É de 1972 e todos trabalhávamos em favelas,muitos presos e mortos.Ele é o terceiro da direita,eu o 2.da esquerda. pic.twitter.com/Vaxca4RQb2 %u2014 Leonardo Boff (@LeonardoBoff) January 2, 2020

Na imagem, Boff aparece ao lado do papa Francisco, 47 anos atrás. "Esta foto, que o Papa me mandou desde Roma, vai para o arquivo do ministro @ernestofaraujo. É de 1972 e todos trabalhávamos em favelas, muitos presos e mortos. Ele é o terceiro da direita, eu o segundo da esquerda", escreveu o teólogo.

Ao ler a mensagem, o ex-padre Leonardo Boff, expoente da Teologia da Libertação, respondeu que o "Brasil jamais passou tanta vergonha com suas invenções sem nenhuma base séria senão fruto de um preconceito anti-humano e anti-vida".

@LeonardoBoff Nunca a inteligência foi rebaixada com seu pensamento velhista e falso e o Brasil jamais passou tanta vergonha com suas intervenções sem nenhuma base séria senão fruto de um preconceito anti-humano e anti-vida. %u2014 Leonardo Boff (@LeonardoBoff) January 1, 2020

"Troca de acusações"

1/Veja só @LeonardoBoff: Quando a sua teologia da libertação apareceu, mais de 90% dos brasileiros eram católicos. Hoje são só 50% e caindo. Os brasileiros -principalmente os pobres- rejeitaram o seu teomarxismo e correram p/as igrejas evangélicas, onde podem louvar Jesus Cristo. https://t.co/c158qTuzW5 %u2014 Ernesto Araújo (@ernestofaraujo) January 2, 2020

3/Enquanto católico, digo o seguinte: nunca o catolicismo foi tão rebaixado quanto o é pelo seu pensamento apóstata e mentiroso e nunca passou tanta vergonha quanto passa com a sua bajulação de um sistema esquerdista corrupto. %u2014 Ernesto Araújo (@ernestofaraujo) January 2, 2020

O ministro não deixou que a história se encerrasse aí. Em uma série de três tuítes, Araújo culpou Boff pela migração de fiés católicos para a igreja protestante e disse que o filósofo tentava destruir a Igreja.

"Você e seus amigos, ao tentarem transformar a Igreja Católica em linha auxiliar do PT, perderam o povo. Mas não desistem. Tendo abandonado os pobres, agora tentam a ecologia como instrumento. Tentam de tudo. Não descansarão enquanto não tiverem conseguido destruir a Igreja", escreveu o chanceler.

Ele ainda acrescentou que, como católico, nunca a fé foi tão rebaixada quanto é pelo pensamento de Boff.

Católico, sim; cristão, não

A discussão continuou nesta tarde, quando Boff disse que o ministro pode ser católico e conservador, mas "cristão não é, pois um cristão não mente e calunia como faz".

Em seguida soltou elogios ao papa Francisco. "Ele vem do caldo da Teologia da Libertação que privilegia os pobres o cuidado da Casa Comum. Desde 1972 trabalhamos juntos nesta linha e o recordou em recente carta". Por fim, no mais recente tuíte, Boff publicou a fotografia em que aparece com o papa.

O Papa Francisco está renovando a Igreja.Ele vem do caldo da Teologia da Libertação que privilegia os pobres e o cuidado da Casa Comum.Desde 1972 trabalhamos juntos nesta linha e o recordou em recente carta.Os jornais estrangeiros referem a vergonha da política brasileira e sua. %u2014 Leonardo Boff (@LeonardoBoff) January 2, 2020