Deputado federal do PSL chama Carlos Bolsonaro de 'Carluxa' e 'poodle'

Julian Lemos é da ala do PSL que ficou ao lado do presidente da sigla (foto: Twitter/ reprodução) deputado federal Julian Lemos (PSL-PB) discutiu com o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) no Twitter nesse domingo (29/12) e chamou o filho do presidente de “Carluxa” , de “poodle” e de "doido". A postagem foi uma resposta a um vídeo publicado por Carlos em que há um áudio, possivelmente de Julian, com críticas aos filhos de Bolsonaro. (PSL-PB) discutiu com o vereador(PSC-RJ) no Twitter nesse domingo (29/12) e chamou o filho do presidente de, dee de "doido". A postagem foi uma resposta a um vídeo publicado por Carlos em que há um áudio, possivelmente de Julian, com críticas aos filhos de Bolsonaro.

O doido @CarlosBolsonaro surtou de novo.

A quem trate ele com "pitt bull", mas na realidade é apenas um poodle, claro sem insultar o podre cãozinho.

Eu que sei, um maluco cheio de fantasmas na sua cabeça, alguém que não consegue ter vida social, só dorme no remédio controlado. pic.twitter.com/hsiIwyNZnX %u2014 Julian Lemos Deputado Federal (@JulianLemosopb1) December 29, 2019

Você pode bancar o fodão para muita gente, pra mim não, esse ano o lugar do debate vai ser no microfone da Câmara dos Deputados, o remédio de um doido é outro na porta.

Esse aí é o grande influenciador do líder do nosso país, apenas um desequilibrado, Carluxa...Tu é um merda ! pic.twitter.com/Q4cPVzBt6b %u2014 Julian Lemos Deputado Federal (@JulianLemosopb1) December 29, 2019

Julian Lemos é da ala do PSL que ficou ao lado do presidente da sigla, Luciano Bivar, depois da ruptura entre ele e Jair Bolsonaro.

No vídeo, publicado por Carlos Bolsonaro com o título “Julian Lemos: Seria um deputado da Paraíba atacando seu povo, acusando e ameaçando quem o elegeu?”, a voz atríbuida ao deputado paraibano diz que não vai “lamber bota de ninguém” e que existe uma “idolatria” no Brasil.

"Eu tenho percebido que existe uma idolatria agora pelos príncipes, como coisa que esse Brasil tivesse marchado pelos filhos... Lutamos essa guerra maldita da esquerda do país, a favor do Brasil e pelo presidente.

Fica um monte de imbecil, quase que fazendo uma gulosa nesses caras, que ficam aí surfando, eles que surfam, mas não é dentro do Congresso, não, fazendo muita gente de otário. Deputado como eu, meu irmão, é que vai para o front, não fica de conversinha, nem viadagem", diz.