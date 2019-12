Saudades? Temer participa de vídeo do filho no YouTube, e internet reage: 'Fofo'

Michel Temer, Michel Miguel Elias Temer Lulia Filho, em seu canal no YouTube nessa terça-feira, véspera de Natal, levou a internet à loucura. O conteúdo, de três minutos e 39 segundos, apresenta uma série de perguntas e respostas enviadas pelos seguidores de "Michelzinho", de dez anos, a ele e ao pai, ex-presidente da República. Um vídeo publicado pelo filho deem seu canal nonessa terça-feira, véspera de, levou a internet à loucura. O conteúdo, de três minutos e 39 segundos, apresenta uma série de perguntas e respostas enviadas pelos seguidores de, de, a ele e ao pai, ex-presidente da

“O país está numa situação tão singular que eu olhei para essa imagem e, além de achar fofo, eu senti saudades”, tuitou um jovem.

“O Temer tem cara de vampirinho do mal mas que é do bem”, comentou outra pessoa. “Vendo o vídeo do Michelzinho entrevistando o pai e pensando na doideira política que é preferir q o Temer estivesse no poder atualmente”, pontuou outro.

o temer tem cara de vampirinho do mal mas q é do bem %u2014 cartela de figurinhas (@gabiAmapatinhos) December 25, 2019 Vendo o vídeo do Michelzinho entrevistando o pai e pensando na doideira política q é preferir q o Temer estivesse no poder atualmente ESSE PAÍS DESGRAÇA MINHA CABEÇA %u2014 Andrew (@andrewmrls) December 25, 2019 Temer, que presidiu o país de agosto de 2016 a dezembro de 2018, também foi lembrada em tom de brincadeira. “Para o Temer estar orgulhoso assim, o Michelzinho deve ter mandado um ‘respondê-los-ei na companhia de meu progenitor’”. O vocabulário rebuscado de, que presidiu o país de, também foi lembrada em tom de brincadeira. “Para oestar orgulhoso assim, odeve ter mandado um ‘respondê-los-ei na companhia de meu progenitor’”.

Pro Temer ta orgulhoso assim o Michelzinho deve ter mandado um "Respondê-los-ei na companhia de meu progenitor" pic.twitter.com/NnsU8CYdfV %u2014 Geraldão de Rívia (@Dav_bio) December 25, 2019 Temer. Vocês esqueceram que ele foi responsável por aprovar a PEC do congelamento dos gastos públicos por 20 anos?”, questionou um tuiteiro. Apesar do primeiro momento de “fofura”, outros usuários criticaram. “A galera com saudades do. Vocês esqueceram que ele foi responsável por aprovar ado congelamento dos gastos públicos por?”, questionou um tuiteiro.

a galera com saudades do Temer. Vocês esqueceram que ele foi responsável por aprovar a PEC do congelamento dos gastos públicos por 20 anos? %u2014 Felipe Lima %uD83C%uDF39 (@Felipe_Lima_M) December 25, 2019 Michel Temer é réu por suposta lavagem de dinheiro por meio de reformas conduzidas na casa de outra filha, Maristela Temer. O caso apura denúncia contra o ex-presidente por ocultar R$ 1,6 milhão em propinas por meio de reformas e obras na casa de Maristela. é réu por suposta lavagem de dinheiro por meio de reformas conduzidas na casa de outra filha,. O caso apura denúncia contra o ex-presidente por ocultarem propinas por meio de reformas e obras na casa de

Temer também é réu após investigações da Operação Descontaminação, um desdobramento da Operação Lava-Jato no Rio que investiga desvios em contratos de obras na usina nuclear de Angra 3. Os investigadores apontam desvios de R$ 1,8 bilhão. O ex-presidente chegou a ser preso duas vezes.