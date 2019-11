Eduardo Bolsonaro: é provável que Jair Bolsonaro anuncie saída do PSL amanhã

Flávio Bolsonaro, Eduardo e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, durante votação em primeiro turno da Reforma da Previdência (foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/AgênciaBrasil)

O líder da bancada dona Câmara, deputado(SP), disse que é provável que o pai, o presidente da República, anuncie amanhã sua saída do partido. "Não sei se é isso que ele vai fazer amanhã. Eu acho provável? Acho provável. Agora, quem der um furo desse, eu não posso confirmar. O que tudo indica é que sim, mas a gente vai ver. A gente vai bater um papo com a maioria da bancada dos deputados do PSL para ver como vai ficar essa situação", afirmou Eduardo.Ele disse que se for essa a decisão de Bolsonaro, a maioria dos deputados deve acompanhar. "Mas não é uma ditadura não, quem quiser ficar no PSL, à vontade. A gente vai bater um papo amanhã", afirmou. "Se ele for para a lua, eu vou com ele", disse.Eduardo confirmou que haverá uma reunião amanhã, às 16h no Palácio do Planalto junto com a maioria dos deputados do PSL. "Ressalvado meia dúzia ali que tem entrado em conflito frontal com o presidente para decidir essa questão partidária", disse. "Se vai ser um novo partido ou se vai ser migrar para um já existente ou ainda quais deputados estão dispostos a fazer isso, vamos decidir amanhã nessa reunião. É um momento chave para os deputados que estão no PSL", completou.