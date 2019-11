Manifestantes contra e pró Lula entram em confronto na Praça da Liberdade

A equipe do Estado de Minas flagrou um confronto entre manifestantes pró e contra a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, libertado na última sexta-feira, depois de 580 dias preso no prédio da Polícia Federal em Curitiba. A confusão ocorreu no fim da tarde deste sábado, na Praça da Liberdade em Belo Horizonte.

Um homem, que participava do protesto contra Lula, ficou irritado e despejou cerveja num grupo pequeno que gritava "Lula livre", na escadaria do Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB). Uma mulher reagiu e entrou em confronto com o homem. Na sequência, pessoas que estavam perto dos dois separaram a confusão, como mostram as fotos do repórter fotográfico Túlio Santos.