Manifestantes se reúnem em BH contra Lula e STF

Cerca de quatro mil pessoas fora à Praça da Liberdade para protestar (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

A decisão do) que permitiu, nessa sexta-feira, a soltura do ex-presidente, preso há um ano e sete meses, levou milhares de pessoas às ruas dena tarde deste sábado. Segundo o, um dos organizadores da manifestação, quatro mil pessoas se reuniram nada capital mineira, contra a corte doe a decisão de derrubar a prisão em segunda instância. Em outro momento, o protesto se dirigiu à, na, onde a manifestação teve fim.A manifestação também contou com um trio elétrico, que complicou o trânsito. Algumas pessoas passavam e provocavam os manifestantes, o que causou alguns problemas durante o ato.e registrou algumas agressões a opositores do presidente(PSL) e do ato.Alguns gritos como ", ladrão, seu lugar é na prisão", "é a vergonha do", "Viva" e "Viva" foram entoados pelos manifestantes. As pessoas também rezaram o "" em alguns momentos durante o ato. O ex-presidente, outros políticos e ministros dotambém foram xingados pelos presentes.O consultor da área de trabalho, de, criticou a decisão do. "É nojenta, mas embasada em lei, como o próprio ministrodisse. Temos agora que pressionar, ir às ruas, contra essa decisão e a soltura não somente docomo de outros bandidos".Já a aposentada, de, também mostrou indignação. "Acho um absurdo que depois de tanta luta para colocar esses políticos no devido lugar e agora estão sendo soltos pelo. Muito me admira que aesteja fazendo isso, é uma vergonha"., coordenador do) em, também criticou a soltura de. "A soltura do ex-presidente é a gota d'água em algo que já está sendo percebido em relação ao. Diante disso, temos que pressionar para se votar apara reverter isso". A, que deve ser votada em comissão nana próxima semana, permite prisão depois de condenação em segunda instância.Segundo o),podem ser beneficiados pela derrubada da prisão em segunda instância, concretizada pelana última quinta-feira.