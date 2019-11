"Aos que me pedem respostas a ofenças, esclareço: não respondo a criminosos, presos ou soltos. Algumas pessoas só merecem ser ignoradas." Foi o que Sergio Moro disse em suas redes sociais na tarde deste sábado em resposta ao discurso do ex-presidente Lula. A mensagem foi publicada no Twitter às 16h25.





Logo depois de sair da sede da Polícia Federal em Curitiba, o ex-presidente Lula criticou a Justiça, o Ministério Público e a Receita Federal. Segundo o petista, o "lado podre" dessas instituições trabalhou para "criminalizar o PT, criminalizar o Lula". Referindo-se a Sergio Moro e os procuradores da Operação Lava-Jato, o ex-presidente disse que "eles não prenderam o Lula, eles tentaram matar uma ideia".