'Pedimos urgência e que houvesse celeridade', diz advogado de Lula

O advogado Cristiano Zanin, que defende o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, disse em entrevista transmitida pela página do petista no Facebook, que despachou na tarde desta sexta-feira, 9, com o juiz Danilo Danilo Pereira Junior, da 12ª Vara Federal de Curitiba, pedindo a libertação do ex-presidente.



"Nós despachamos com o dr. Danilo e expusemos a ele a nossa compreensão do assunto. Pedimos urgência e que houvesse celeridade", disse Zanin.



Segundo o advogado, o juiz "ouviu nossos argumentos e agora vai fazer a análise do cargo".