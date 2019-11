Lula deve ser solto ainda nesta sexta, diz deputado; petistas celebram

(foto: Douglas Magno/AFP)

Parlamentares dojá celebram, nas redes sociais, a liberdade do ex-presidente. Em postagem às 15h36, o deputado-TO) informa que o juiz, da 12ª Vara de Execuções Penais de Curitiba, já informou àque vai conceder a soluta do petista ainda nesta sexta-feira (8/11).

"Estamos te esperando de braços abertos! Lula é inocente!", escreveu a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE). Lula cumpre pena de oito anos e 10 meses por corrupção na sede da Polícia Federal em Curitiba, berço da Operação Lava-Jato. O ex-presidente está detido desde 7 de abril de 2018. A defesa do petista entrou com o pedido de liberdade nesta sexta-feira. Na última quinta-feira (7/11), o Supremo Tribunal Federal decidiu proibir a prisão após a segunda instância.

FINALMENTE JUSTIÇA: juiz comunica Polícia Federal que mandará soltar Lula ainda hoje.

Nosso presidente do Povo deverá ser colocado em liberdade nesta sexta-feira (08). Lula é sinônimo de resistência! Venceremos!#LulaLivreAgora — Célio Moura (@CelioMouraTO) November 8, 2019





A decisão do STF foi considerada por muitos um revés para a Operação Lava-Jato. De acordo com levantamento do Ministério Público do Paraná, ao menos 38 réus devem ser beneficiados pela decisão.Outros políticos presos, como Eduardo Azeredo (ex-governador de Minas Gerais) e José Dirceu, também já pediram liberdade com base na recente decisão do STF. Os próximos passos de Lula ainda são motivo de mistério: algumas alas do PT defendem que o ex-presidente passe um tempo longe dos holofotes; outras preferem que o petista realize atos públicos pelo país.