Damares anuncia que está à procura de companheiro em app de relacionamento

A ministrarevelou que está procurando por um marido e que pretende utilizar opara isso, o aplicativo que permite a localização de pessoas para encontros românticos online. O anúncio foi feito na coletiva de lançamento do programana modalidade, nesta quarta-feira (6/11), no"Que vamos fazer com tanta vida? Eu vou é dançar muito, eu vou é cantar muito e vou namorar muito”, disse em resposta a como agir quando se chega na terceira idade. “Estou procurando um marido, estou entrando no Tinder para achar um marido. Eu posso, sou uma jovem senhora quase idosa", justificou. Damares tem 55 anos e comanda oApós a fala, um senhor se levantou na plateia, indicando que era um candidato a vaga. Em resposta, a ministra afirmou que “sabia que esse era o meu ano da sorte". "Pega o currículo dele, assessoria”, instruiu Damares.