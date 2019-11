Bolsonaro diz querer não ser exemplo: ''Respondi 30 processos de cassação''

(foto: Sergio Lima/AFP)

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), comentou na tarde desta terça-feira sobre o pedido de cassação do filho número "03", o deputado Eduardo Bolsonaro após o comentário sugestivo de um novo AI-5. O pronunciamento ocorreu durante a cerimônia de 300 dias do governo, no Palácio do Planalto.





“Nós procuramos dar o melhor de si. Por vezes, erramos. Eu, na Câmara, respondi uns 30 processos de cassação. Espero que meu filho, Eduardo, não entre nessa linha minha. Mas, em todos os momentos, a Câmara respeitou o sagrado direito de opinião, seja ela qual for. Se eu fosse deputado, alguns acham que eu deveria responder no Conselho de Ética porque nessa viagem em várias oportunidades, eu sendo Palmeirense, entreguei a camisa do Flamengo para autoridades do outro lado do mundo, traindo meu Botafogo. Mas é a política, todos nós vamos torcer para o Flamengo na final”, ironizou.

O chefe do Executivo se referiu à viagem à China, em que presentou o líder Xi Jinping, com um uniforme do Flamengo. Bolsonaro ainda comentou sobre a situação das manifestações no Chile, reafirmando que é necessário que o país se antecipe a problemas. Ele alegou antes que as Forças Armadas estão preparadas para atos do tipo no país. “Nós devemos ter a capacidade de nos antecipar a problemas. Sabemos que, infelizmente, aqui no Brasil, existem alguns maus brasileiros que ficam o tempo todo maquinando como chegar ao poder. Não interessa por quais meios. Não podemos admitir isso”., concluiu.