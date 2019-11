PF intima Renan Calheiros e Eduardo Braga a prestarem esclarecimentos

(foto: Geraldo Magela / Agência Senado)

Os senadoresforam intimados pelaa prestarem esclarecimentos, nesta terça-feira (5/11). Eles estão entre os alvos de mandados que estão sendo cumpridos desde as primeiras horas da manhã.cumpre mandados de busca e apreensão e o sequestro de bens autorizados pelo ministro Edson Fachin, relator dos casos dano Supremo Tribunal Federal (STF). Além deles, a operação mira pessoas ligadas a ilegalidades cometidas pelos políticos investigados.As diligências correm em sigilo. Outro alvo das diligências seria o ministro Vital do Rêgo, do Tribunal de Contas da União (TCU). Em nota, a Polícia Federal informou que não divulgará mais informações sobre ações."Atendendo às determinações do Ministroque assina as ordens judiciais, a Polícia Federal informa que não realizará qualquer divulgação das ações realizadas desde as primeiras horas da manhã", diz a nota da corporação.