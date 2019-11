Bolsonaro compra moto e vai buscá-la em concessionária no SIA

(foto: Vera Batista/CB/D.A Press)

O presidente da República, Jair Bolsonaro, tirou o dia de feriado para comprar uma moto, que já tinha encomendado há mais de 30 dias, antes de embarcar para a Ásia. Pediu e ganhou desconto superior a 10% no preço. O loja Honda Freedom, que fica no Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA), a cerca de 14 quilômetros de Brasília, abriu especialmente para atender Bolsonaro. "Comprei, paguei no meu cartão, ninguém me deu de presente", disse, na ao sair pela manhã, do Palácio Alvorada. "Vou andar com a moto aqui dentro, não pretendo sair para fora", justificou.









Questionado se a motocicleta havia sido comprada com o cartão corporativo, Bolsonaro respondeu que a imprensa deveria fazer uma matéria com ele sobre o assunto. “Sabe quanto eu gastei com o catão corporativo? Zero. Não gastei nada. Outros gastavam bastante coisa, né? Até algumas coisas meio esquisitas, bastante caro. Meu consumo é zero”, garantiu. Para economizar, ele explicou que há dois meses mandou desligar o aquecedor da piscina. E, brincando, disse que está rico. “Estou com uma boa poupança.Com uns R$ 400 mil na poupança. Eu estou rico, tá certo?”.