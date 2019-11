Eduardo Bolsonaro diz que vai levar deputados da esquerda a Conselho de Ética

A fala do deputado vem após ele virar alvo de uma representação que deve ser apresentada por partidos de esquerda pedindo sua cassação (foto: Lula Marques/Fotos Públicas)

, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), afirmou no Twitter que estuda formas para processar deputados da esquerda que, segundo ele, têm dado entrevistas incitando a violência.A fala do deputado vem após ele virar alvo de uma representação que deve ser apresentada por partidos de esquerda pedindo sua cassação. O movimento aconteceu após uma entrevista do parlamentar, na última quinta-feira, 31,"Eu também estou estudando maneira de entrar pelo menos no Conselho de Ética, se não outras medidas cabíveis contra esses deputados, que têm discursado, dado entrevistas ou incitado a violência e a quebra da ordem democrática",, em vídeo publicado nas suas redes sociais, neste sábado. "Eu acredito na imunidade parlamentar, mas pau que dá em Chico, também tem que dar em Francisco", acrescentou.Na ocasião, o deputado voltou a se defender da repercussão negativa envolvendo sua declaração sobre o AI-5. Segundo ele, a maioria das pessoas "entendeu o que ele quis dizer"., esse vandalismo e terrorismo todo (...), eu defendi medidas energéticas."