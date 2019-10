Partido Novo suspende filiação do Ministro do Meio Ambiente: 'Dano grave e de difícil reparação à imagem'

Processo analisa a expulsão de Ricardo Salles do Partido Novo (foto: Marcos Corrês/PR) Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, teve a filiação ao Partido Novo suspensa pela Comissão Nacional de Ética Partidária da legenda. A sigla divulgou, na noite desta quinta-feira, uma nota confirmando o afastamento do chefe da pasta ambiental. , teve a filiação aosuspensa pelada legenda. A sigla divulgou, na noite desta quinta-feira, uma nota confirmando o afastamento do chefe da pasta ambiental.





11:16 - 09/10/2019 Procurador de SP pede quebra de sigilo bancário e fiscal de Ricardo Salles Novo informa que a Comissão Nacional de Ética Partidária, no exercício de suas atribuições, conforme determina o Estatuto do Novo nos artigos 19 e 72, inciso V, suspendeu, em caráter liminar, a filiação do Sr. Ricardo de Aquino Salles, conforme previsto no § 2º, alínea "b" do art. 21 do Estatuto, até o julgamento final da denúncia apresentada perante a Comissão”, diz o texto. “Oinforma que a, no exercício de suas atribuições, conforme determina onos artigos, inciso, suspendeu, em caráter liminar, a filiação do, conforme previsto no, alínea "" dodo, até o julgamento final da denúncia apresentada perante a”, diz o texto.





O dispositivo do estatuto do Novo prevê suspensão em caráter temporário, ou liminar, quando há "risco de dano grave e de difícil reparação à imagem e reputação do Novo".





O afastamento foi tomado dentro do processo instaurado pelo deputado estadual Chicão Bulhões (Novo-RJ), que analisa a expulsão de Salles do partido. O ministro, candidato a deputado federal por São Paulo nas eleições de 2018 e derrotado no pleito, não participa de ações da legenda e nem tem cargo na sigla.





A atuação do ministro diante da crise do desmatamento e das queimadas, principalmente na Amazônia, e das ações de monitoramento e retirada do óleo encontrado nas praias do Nordeste, tem sido bastante questionadas por colegas.





O Novo ainda não permite que filiados ocupem cargos públicos sem indicação da legenda, caso de Salles. Porém, a decisão foi tomada depois da nomeação dele para o Ministério, feita pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL).