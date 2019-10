Ricardo Salles recebe 'prêmio' de exterminador do futuro

(foto: Reprodução/TV Câmara)

Ministro Salles é presenteado com o prêmio de %u201Cexterminador do futuro%u201D na audiência da comissão do meio ambiente. Um ministro que faz parte do clube de negacionistas e que propaga teorias conspiratórias para atacar a ciência e seguir com sua política de devastação ambiental. pic.twitter.com/JoYLL5xf2x %u2014 Fernanda Melchionna (@fernandapsol) October 9, 2019

Antes de começar a audiência na, nesta quarta-feira (9/10), o ministro do meio ambiente,, recebeu de um jovem o “”. O vídeo do momento em que o ministro recebe a estatueta foi divulgado por alguns deputados da oposição nas redes sociais.Assim que recebeu o prêmio,colocou a estatueta embaixo da mesa. Logo após, o jovem foi retirado do plenário em que ocorria a comissão e gritou: ”É o prêmio que o ministro Salles merece.”Salles ouviu a mesma crítica da deputada, que foi a subscritora do pedido da convocação do ministro à Comissão. “O senhor deve ter feito uma segunda graduação de artes cínicas, porque, infelizmente, o que o senhor está fazendo é um extermínio do futuro”, disse Fernanda. A deputada divulgou o vídeo da entrega do “prêmio” em suas redes.A audiência também foi marcada pela presença de ativistas que vieram entregar ao ministro 1 milhão de assinaturas contra o leilão de áreas de exploração de petróleo que ameaça o. Em abril, Salles defendeu a decisão do presidente do, de autorizar o leilão.está marcada para esta quinta-feira (10/10). Em setembro, opropôs uma ação civil pública para pedir a retirada de sete blocos situados no litoral baiano em área próxima aoA ação sustenta que esses blocos não deveriam ir a leilão sem os devidos estudos ambientais prévios.