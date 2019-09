(foto: Antonio Cruz/Agência Brasil )

O ministro do Meio Ambiente,, afirmou que o Brasil está indo "nos compromissos firmados no Acordo de Paris, pacto mundial que prevê reduzir gradualmente a emissão de gases que causam o efeito estufa.Em entrevista à emissora americana, Salles defendeu que os números sobre oprecisam ser confirmados. "Asnão estão fora de controle", defendeu o ministro, que se esquivou de algumas perguntas da entrevistadora. Ele evitou esclarecer os planos concretos de sua pasta para o combate ao desmatamento e às queimadas.Ricardo Salles voltou a defender que proteção ao meio ambiente e desenvolvimento econômico para os povos da Amazônia são prioridades indissociáveis para o governo brasileiro.está nos Estados Unidos desde a última quinta-feira, reunido com investidores e autoridades locais, às vésperas da(ONU). Para Salles, o evento será uma oportunidade do presidenteesclarecer "desinformações" sobre o desmatamento e a onda de queimadas na Amazônia.